Mit einem ersten famosen Video zu 'Trails For The Blind' ihres kommenden Albums "Reap The Storm", entfachen die vier Schwaben von UNDERTOW bereits einen mächtigen Sturm, welchen es am 21.09.2018 via El Puerto Records zu Ernten gilt. Youtube.

