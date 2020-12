MANNTRA: zwei neue Videos und etwas wirklich Großes...

Viele Bands nutzen auch die kroatischen Folk-Metaller die Auszeit von Konzerten zum Aufnehmen neuer Musik. So ist der Nachfolger von "Oyka" wohl schon im Kasten. Nun werden Vorab-Singles und Videos herausgebracht. Zuerst kam Anfang November 'Ori Ori' inclusive Schlachten-Video, nun ist auch ein Lyric-Video zu 'Voices Of The Sea' verfügbar. Zudem kündigt die Band in Kürze etwas wirklich Großes an. Was das wohl sein könnte? Wir halten euch auf dem Laufenden

Ori Ori:

Voices Of The Sea:

