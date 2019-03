MANOWAR - Es ist noch lang noch nicht Schluss!

Zum Auftakt des ausgedehnten Russland-Legs der aktuellen "The Final Battle"-Tour, in deren Rahmen MANOWAR neun teils bereits ausverkaufte Konzerte in Russland gibt, hat Mastermind und Bassist Joey DeMaio der russischen Nachrichtenagentur TASS ein telefonisches Interview gegeben, welches ein gut gehütetes Geheimnis lüftet, mit dessen Offenbarung der eine oder andere sicherlich schon gerechnet haben dürfte.

Laut TASS hat Joey DeMaio verraten, dass es mit der Band doch weiter gehen werde, nach dieser umfangreichen Welttour, der man den Namen "The Final Battle" gegeben hat. Weil es eine Abschiedstour ist? Um Himmels Willen, nein! Joey stellt dies mit folgenden Worten klar: "Es ist lustig, wenn die Leute von einer 'Abschiedstour' sprechen. Da muss ich lachen, weil wir nie behauptet haben, dass wir nie mehr touren würden. Wir haben auch nie gesagt, dass wir uns auflösen würden." - Weiter führt Joey aus, dass "The Final Battle" lediglich der Titel des kommenden Albums sei, von welchem man sich nicht verwirren lassen solle. Die Tour diene lediglich der Promotion des Albums, das im Laufe dieses Jahres verteilt auf drei Teile veröffentlicht werden soll, der erste Teil bereits im April: "Bei unseren Songs dreht es sich ums Gewinnen, weißt du? Ganz egal, wie hart dein Leben ist, du wirst einen Weg finden, einen guten Weg, um zu gewinnen.", wird DeMaio zitiert.

Was Joey allerdings zugegeben hat, das ist, dass die Band eine Pause brauche und nach dieser Pause nicht mehr ganz so viele Shows spielen wolle wie aktuell. Es sollen weniger Shows sein, aber jene dafür größer und verrückter. Das sei laut DeMaio für die Musiker und für die Fans besser.



Davon abgesehen plant DeMaio selbst offenbar seine erste Rockoper, was er exklusiv und erstmals gegenüber TASS offenbare. Die Leute werden diese Metal Oper sehr schätzen, meint DeMaio. Stilistisch werde es natürlich MANOWAR entsprechen, doch es werde eine sehr, sehr tiefgehende Story sein.

Weitere Details direkt bei TASS.