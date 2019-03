APRIL ART bringt

Am 26. April wird das Debütalbum der Band aus Hessen in die Läden kommen und uns gekonnten Alternative um die Ohren hauen. Ein erstes akustisches Zeichen setzt die Band mit 'You Want It All', für das sie wohl ein ganzes Waldstück gesäubert haben.: Youtube.

Live kann man das Ganze auch sehen:

Release-Show:

04.05.19 – Gießen - Kulturzentrum Jokus



Festivalshows:

25.05.19 - Weilmünster - Weil's Rockt

15.06.19 - Wolfhalden(CH) - Rock The Wolves

06.07.19 - Erlensee - Erlensee Rockt

02.08.19 - Anröchte - Big Day Out

10.08.19 - Gambach - Music Forge Festival

27.09.19 - Treis - Papalala Festival