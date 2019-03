MANOWAR - Nochmal England und nochmal Ruhm

Weil die Nachricht über die Fortsetzung der unvergleichlichen Bandkarriere für heute noch nicht genug Freude in die Hallen der Manowarriors gebracht hat, möchten wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten, dass uns von MANOWAR neben einem neuen, mutmaßlich vielgliedrigen Studioalbum in naher Zukunft auch noch kaiserliche Neuauflagen der Bandklassiker "Into Glory Ride" (1983) und "Hail To England" (1984) ins Haus stehen werden.

Ja, ihr lest richtig: Auch der heilige Gral metallischer Epik ist nicht davor gefeit, noch besser und noch lauter und noch heiliger zu werden. Joey & Co. haben die Masterbänder der klassischen Alben ausgegraben und vom analogen Quellmaterial mit 96-kHz-Technologie digitalisiert, wodurch jene dem Vernehmen nach in einem Maße an Klarheit, Kraft und Tiefe gewonnen haben sollen, wie man es sich seinerzeit nicht habe vorstellen können, und - ihr ahnt es - wie es die Technologie damals schon gar nicht zugelassen habe.

Weil es die moderne Technologie nun endlich zulässt, die Klassiker so klingen zu lassen, wie sie eigentlich hätten von Anfang an klingen sollen, wurde das alte Material im bandeigenen Valhalla-Studio natürlich auch remixt und remastert, und spiegelt nun den Stand wieder, den Joey DeMaio schon in grauer Vorzeit im geistigen Ohr hatte, fit für das neue Jahrtausend.



Die "Imperial Editions" des Ruhmesritts und des Englandheils sollen schon im Frühjahr zu haben sein, so liest man auf der Bandhomepage, und weil all das noch nicht genug ist, können echte Manowarriors auch ein paar Zeilen verfassen und damit an einem Wettbewerb teilnehmen. Fasst in euren eigenen Worten zusammen und erzählt der Welt dort draußen, was diese beiden Meisterwerke euch bedeuten und welche Rolle sie in eurem Leben gespielt haben, und mit etwas Glück wird eure Lobpreisung in den kaiserlichen Booklets abgedruckt werden. Alles weitere zum Wettbewerb findet ihr auf MANOWARs Homepage.

Quelle: Bandhomepage Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manowar joey demaio into glory ride hail to england imperial edition