THE PRODIGY: Keith Flint ist überraschend verstorben

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde THE PRODIGY-Fronter Keith Flint heute Morgen gegen 8:00 Uhr in seinem Haus in Dunmow tot aufgefunden. Der Musiker, der vor allem mit der Single 'Firestarter' weltweite Erfolge feierte, wurde nur 49 Jahre alt.

Erst vor wenigen Tagen war Flint von einer Australien-Tour mit THE PRODIGY nach England zurückgekehrt. Später im Mai sollte eine ausgebiebige Tour durch die USA starten.

Näher Informationen zur Todesursache gibt es bisher nicht. Wir halten euch aber natürlich weiter auf dem Laufenden.

Quelle: BBC Redakteur: Tobias Dahs Tags: the prodigy keith flint verstorben