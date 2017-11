Zieht MANOWAR wirklich in die letzte Schlacht? Wir wollen es nicht hoffen, doch möglich wäre es, wenn man sich den Titel der Tour anschaut. Jedenfalls haben die New Yorker Stahlveteranen gestern Abend in Norrköping den Startschuss zu ihrer "The Final Battle"-Tour abgegeben und ihre zahlreich anwesenden Fans mit einer überraschend langen und auch überraschend klassischen Setlist, sowie mit einem neuen Stagesetting überrascht, so dass es sich in den Sozialen Netzwerken schon etliche Skeptiker nochmal anders überlegt haben, und nun doch ein Ticket suchen.

Eine Überraschung gab es jedoch auch, denn hinter den Kesseln saß nicht der etatmäßige Drummer Donnie Hamzik, der aus nicht näher bekannt gegebenen Gründen ausfiel. Eingesprungen ist für ihn der junge brasilianische Schlagzeuger Marcus Castellani, der erkennbar stolz auf diese Chance ist und sich wie folgt äußerte: "Ich bin mit den legendären Bands aufgewachsen, die Metal zu dem machten, was wir heute kennen, und MANOWAR war eine davon. Scott Columbus war dabei meine größte Inspiration; die einzigartige Kraft in seinem Spiel und sein massiver Sound waren atemberaubend. Aber was noch wichtiger ist: Er hat mir beigebracht, dass Emotionen und das richtige Feeling genauso wichtige Komponenten eines herausragenden Drummers sind." - Marcus Castellani spielte zuvor in der MANOWAR-Coverband KINGS OF STEEL.



Die Tour geht morgen weiter im norwegischen Hamar, dann nochmals zurück nach Schweden und in der Folge dann erst einmal für eine ausgedehnte Rundreise nach Deutschland:

The Final Battle World Tour 2017 – Upcoming Tour Dates:

Fri, Nov 17, 2017 – Scandic Scene – Hamar, Norway (SOLD OUT)

Sat, Nov 18, 2017 – Fryshuset Arenan – Stockholm, Sweden

Mon, Nov 20, 2017 – Trädgår’n – Gothenburg, Sweden (19:00)

Mon, Nov 20, 2017 – Trädgår’n – Gothenburg, Sweden (22:00)

Fri, Nov 24, 2017 – Zenith – Munich, Germany (SOLD OUT)

Sat, Nov 25, 2017 – Zenith – Munich, Germany

Mon, Nov 27, 2017 – Messehalle – Erfurt, Germany

Tue, Nov 28, 2017 – Tempodrom – Berlin, Germany

Wed, Nov 29, 2017 – Tempodrom – Berlin, Germany

Fri, Dec 1, 2017 – Grugahalle – Essen, Germany

Sun, Dec 3, 2017 – Sparkassen Arena – Kiel, Germany

Tue, Dec 5, 2017 – Palladium – Cologne, Germany

Fri, Dec 8, 2017 – Jahrhunderthalle – Frankfurt, Germany

Sat, Dec 9, 2017 – Jahrhunderthalle – Frankfurt, Germany

Tue, Dec 12, 2017 – Arena Trier – Trier, Germany

Fri, Dec 15, 2017 – Porsche Arena – Stuttgart, Germany

Sat, Dec 16, 2017 – Porsche Arena – Stuttgart, Germany







