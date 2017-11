FLEETWOOD MAC: 1975er Album als Deluxe-Ausgabe

Ein weiterer Klassiker wird in einer opulenten Neuauflage geehrt werden. FLEETWOOD MACs selbstbetiteltes zehntes Album aus dem Jahr 1975 wird am 19. Januar über Rhino Records erscheinen. Ob als einfach nur rematserte CD, Doppel-CD oder Vinyl mit raren Live- und Studioaufnahmen oder gleich als fettes 3-CD+LP+DVD-Set, Fans der Band werden die Wahl haben. Andererseits bietet die Deluxe-Edition auch noch ein großformatiges Buch mit Fotos und Linerotes, da können die anderen Ausgaben nicht mithalten.

Hier ist mal die Trackliste der Expanded Edition, das ist die Doppel-CD:

Disc One: Original Album Remastered and Singles

01. Monday Morning

02. Warm Ways

03. Blue Letter

04. Rhiannon

05. Over My Head

06. Crystal

07. Say You Love Me

08. Landslide

09. World Turning

10. Sugar Daddy

11. I’m So Afraid

12. Over My Head – Single Version

13. Rhiannon – Single Version

14. Say You Love Me – Single Version

15. Blue Letter – Single Version *



Disc Two: Alternates and Live

01. Monday Morning – Early Take *

02. Warm Ways – Early Take *

03. "Blue Letter – Early Take *

04. Rhiannon – Early Take *

05. Over My Head – Early Take *

06. Crystal – Early Take *

07. Say You Love Me – Early Version *

08. Landslide – Early Version *

09. World Turning – Early Version *

10. Sugar Daddy – Early Take *

11. I’m So Afraid – Early Version *

12. Over My Head – Live *

13. Rhiannon – Live *

14. Why – Live *

15. World Turning – Live *

16. Jam #2

17. I’m So Afraid – Early Take Instrumental *

* Bisher unveröffentlicht

Die Deluxe-Edition bietet zusätzlich noch das hier:

Disc Three: Live

01. Get Like You Used To Be *

02. Station Man *

03. Spare Me A Little *

04. Rhiannon *

05. Why *

06. Landslide *

07. Over My Head *

08. I’m So Afraid *

09. Oh Well *

10. The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) *

11. World Turning *

12. Blue Letter *

13. Don’t Let Me Down Again

14. Hypnotized *



DVD: 5.1 Surround Mix and 24/96 Stereo Audio of Original Album plus four single mixes



LP: Album remastered

Man kann die Scheibe bei JPC bereits vorbestellen: Deluxe-Set, Doppel-CD, Einzel-CD.