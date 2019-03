Beim nächste Woche anstehenden Gig am 29.03.2019 in Frankfurt am Main wird die neue MANOWAR-EP "The Final Battle I" - erster Teil einer Trilogie von EPs, welche gemeinsam das neue Studioalbum ergeben - erstmals am Merchandise-Stand verkauft werden; auch der digitale Vorverkauf soll an diesem Tag über iTunes beginnen.

Die Band verspricht, "eure Boxen in die Luft zu jagen und euch die Köpfe mit einem Wirbelsturm aus erdrückender klanglicher Zerstörung, orchestraler Majestät und epischem, pulverisierendem Wahnsinn abzureißen", weshalb die EP als "eines der wahnsinnigsten und epischsten Releases aller Zeiten in die Geschichte des Heavy Metals eingehen werde."

Es sind insgesamt vier neue Stücke angekündigt: Beim Opener 'March Of The Heroes Into Valhalla' handle es sich um ein episches Fantasy-Stück über das Leben eines Kriegers von blutigen Schlachten bis zur Einkehr nach Walhalla. Es folge mit 'Blood And Steel' eine neue Mitsinghymne, bevor man mit 'Sword Of The Highlands' elegant, dramatisch und explosiv den Grund für eine der besten Eric-Adams-Gesangsleistungen aller Zeiten bereitet habe. Beim vierten und letzten Stück der EP handle es sich sodann um eine dunkle, hinterhältige, brutale und gnadenlose Überraschung namens 'You Shall Die Before I Die', dem Joey DeMaio seine Leadvocals leihe.

Joey DeMaio wird mit den Worten zitiert, dass man der Welt nicht mehr auf einmal hätte zumuten können als diese 4-Track-EP, damit die Leute das erst einmal verdauen und Song für Song aufsaugen können, bevor es weiter geht:

"Die schiere Kraft dieser vier Stücke ist so überwältigend! Wir konnten einfach nicht mehr Stücke auf einmal auf die Welt loslassen; das wäre einfach zu viel gewesen! Wir wollen unseren Fans die Chance geben, jede Note zu inhalieren, jedes Wort. Sie sollen mehr Stärke aus dieser Erfahrung ziehen und sich damit für die Schlachten wappnen, welche sie jeden Tag schlagen. Und uns auf Tour begleiten: In der letzten Schlacht!"

Zu welchem Preis die EP, deren Artwork natürlich neuerlich Ken Kelly erstellt hat, auf der Tour zu haben sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. In die Läden kommen soll die Scheibe dann am 30.05.2019. Die Teile II und III werden zu späteren Zeitpunkten folgen, weil sich die Band auf der Tour weitere Inspirationen hierfür holen möchte.

Hier nochmals die kommenden Tourdaten:



MAR 23, 2019 – Sports Palace – Minsk, Belarus

MAR 25, 2019 – Hala Vodova – Brno, Czech Republic

MAR 26, 2019 – Ostravar Arena – Ostrava, Czech Republic

MAR 29, 2019 – Jahrhunderthalle - Frankfurt, Germany

MAR 30, 2019 – Westfalenhalle 1 - Dortmund, Germany

APR 1, 2019 – Valby-Hallen – Copenhagen, Denmark

APR 3, 2019 – Velodrom - Berlin, Germany

APR 5, 2019 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Stuttgart, Germany

APR 6, 2019 – Zenith - Munich, Germany

APR 9, 2019 – Scandic Scene – Hamar, Norway

APR 12, 2019 – Konserthuset – Stavanger, Norway

APR 13, 2019 – USF Verftet – Bergen, Norway

APR 16, 2019 – Kulturhuset – Longyearbyen, Norway

APR 19, 2019 – O2 Academy – Birmingham, England

APR 20, 2019 – O2 Academy – Birmingham, England

JUN 8, 2019 – Hallenstadion – Zurich, Switzerland

JUN 14, 2019 – Plateia Nerou – Athens, Greece

JUN 16, 2019 – Arena Armeec – Sofia, Bulgaria

JUN 21, 2019 – Hellfest – Clisson, France

JUL 20, 2019 - Maçka Küçükçiftlik Park – Istanbul, Turkey