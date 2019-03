THE DAMNED THINGS mit zweiter Single

Die ist bestimmt gut, immerhin heißt die zweite Single vom am 26. April kommenden Album "High Crimes" 'Something Good, - auch wenn die ersten Textzeile gar nicht dazu passen wollen': Youtube.

Sänger Keith Buckley kommentiert den neuen Track: "'Something Good' ist ein Feel-Good-Song übers Schlechtfühlen. Es dreht sich darum, dass man Leute verletzt, die einem am Herzen liegen, weil es einfach nicht in deiner Natur liegt, das Richtige zu tun, auch wenn du es gern tätest. Eine düstere, moralische Story mit einem sonnigen Feeling."

Vorbestellungen nimmt der freundliche Nuclear Blast Shop entgegen.