MANOWAR mit erstem Band des biographischen Photobuches

Der erste Teil des biographischen Bildbandwerkes über die Geschichte der "Kings Of Metal" steht kurz vor seiner Veröffentlichung und ab sofort nimmt der "Kingdom Of Steel"-Webshop Vorbestellungen zum Preis von fünfzig Euro bzw. hundertfünfzig Euro in der von Joey DeMaio signierten Variante an. Das nennt sich dann Angebot für den frühen Vogel in Stahlhausen.

Die bebilderte Geschichte der Band, das erste Buchwerk über MANOWAR überhaupt, hört auf den programmatischen Namen "The Blood Of The Kings – Vol. I" und erscheint natürlich pünktlich zur anstehenden Spoken-Word-Tour von Mastermind Joey DeMaio. Das limitierte Hardcover-Buch soll auf 220 Seiten bis zum Anschlag gefüllt sein mit raren Bildern aus der Bandgeschichte, von der Bühne, aus dem Studio, aber auch private Momente außerhalb des Rampenlichts.



Die Archive wurden geöffnet und Bilder aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte gesammelt, um eine mehrbändige Buchreihe zu erschaffen, die sich der Bandgeschichte in Kapiteln widmet, wobei Band I die Zeit vom Debütalbum "Battle Hymns" bis hin zu "Kings Of Metal" umfassen wird, also das, was gemeinhin als die klassische Phase gilt, in welcher Ross The Boss noch für MANOWAR die Axt schwang. Joey DeMaio kommentiert wie folgt: "Going through our archives, looking at all these amazing pictures of our beginnings was a phenomenal journey in time, that brought back so many incredible memories. We are excited to share them with our fans! I can’t wait to tell the stories behind the photos on my Spoken Word Tour!"



"The Blood Of The Kings – Vol. I", ist bisher das einzige offizielle MANOWAR-Buch und wird exklusiv im "Kingdom Of Steel" und auf Joey DeMaios bevorstehender Spoken-Word-Tour erhältlich sein, die am 01.11.2019 beginnen wird.

Hier geht es zur Vorbestellung: The Kingdom Of Steel