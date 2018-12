MANTAR kommt auf Tour

Dazu bringt das deutsche Duo die Band DOWNFALL OF GAIA auf ausgewählte Termine mit. Na, das passt doch gut:

27.3.2019 Musa - Göttingen

28.3.2019 Kantine - Augsburg

29.3.2019 LA - Cham

30.3.2019 Alte Brauerei - Annaberg-Buchholz

5.4.2019 KFZ - Marburg (with DOWNFALL OF GAIA)

12.4.2019 Junkyard - Dortmund (with DOWNFALL OF GAIA)

13.4.2019 Pumpe - Kiel (with DOWNFALL OF GAIA)

18.4.2019 Tower - Bremen

20.4.2019 Essigfabrik - Köln (with DOWNFALL OF GAIA)

21.4.2019 Zwischenbau - Rostock (with DOWNFALL OF GAIA)

26.4.2019 Stockrock - Hagen a.T.W

27.4.2019 Dudefest @ Jubez - Karlsruhe (with DOWNFALL OF GAIA)

28.4.2019 Garage - Saarbrücken (with DOWNFALL OF GAIA)

29.4.2019 Colos-Saal - Aschaffenburg (with DOWNFALL OF GAIA)

30.4.2019 F-Haus - Jena (with DOWNFALL OF GAIA)

