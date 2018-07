Die Doom/Black-Metal-Kombo MANTAR hat via Youtube gerade einen Teaser zum Song 'Seek+Forget' veröffentlicht. Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, denn das dazugehörige Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" wird erst am 24.08.2018 über Nuclear Blast im Handel erscheinen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hang Mai Le Tags: mantar seekforget the modern art of setting ablaze