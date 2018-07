SOULHEALER: Appetizer für neues Album veröffentlicht!

Mit dem Song 'The Final Judgement' gibt es einen ersten vielversprechenden Appetithappen vom kommenden Album der Melodic Metaller von SOULHEALER.









Die neue Scheibe der Finnen "Up From The Ashes" erscheint am 14. September über Rockshots Records.







Tracklist:



'Up From The Ashes'

'Through Fire And Ice'

'Fly Away'

'Sins Of My Father'

'Prepare For War'

'Pitch Black'

'The Final Judgement'

'Behind Closed Doors'

'Am I In Hell'

'Land Of The Free'

Quelle: SoulHealer FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: soulhealer the final judgement up from the ashes