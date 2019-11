MARILLION zeigt neues Orchester-Video

Das großartige Lied 'Fantastic Place' wurde als neue Auskoppelung aus dem am 29. November erscheinenden Album "With Friends From The Orchestra" ausgesucht: Youtube.

Das Album wird neun Lieder der Band in neuem Gewand enthalten, die mit Unterstützung des Streichquartetts IN PRAISE OF FOLLY sowie dem Hornisten Sam Morris und Emma Halnan an der Flöte entstanden sind. Es handelt sich um:

1. Estonia

2. A Collection

3. Fantastic Place

4. Beyond You

5. This Strange Engine

6. The Hollow Man

7. The Sky Above The Rain

8. Seasons End

9. Ocean Cloud

Vorbestellungen können bereits hier aufgegeben werden.

Die Band wird in diesem Jahr noch auf eine UK-Tour gehen, aber kurz vor Weihnachten auch och zwei Gigs in Esse spielen:

15.12.2019 Essen – Colosseum Theater (GER)

16.12.2019 Essen – Colosseum Theater (GER)