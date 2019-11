STREET LETHAL sagt

Die Band aus Barcelona wird am 5.12. nach zwei Studio-EPs ihr nächstes Tondokument mit dem Titel "Welcome To The Row" über Fighter Records veröffentlichen. Sechs Lieder, 31 Minuten, irgendwie weigern sich die Katalanen, ganze Alben abzuliefern. Andererseits gab es früher viele Alben, die gerade mal eine halbe Stunde gingen (ja, auch von Bands, die nicht HIRAX hießen). Fans klassischen Metals dürfen auf jeden Fall mal eie Notiz machen!



