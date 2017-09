MARILYN MANSON: Neues Album, erstes Video, Tourdates

Am 6. Oktober wird das neue, zehnte Studioalbum des Rockers mit dem Titel "Heaven Upside Down" erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. We Know Where You Fucking Live

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

Mit 'We Know Where You Fucking Live' wurde auch bereits der erste Song verfügbar gemacht: Youtube.

Ist nicht gerade weltbewegend, aber die Elektroanteile sind schon gut. Nach Erscheinen des Albums wird MARILYN MANSON auf Tour gehen und auch unsere Breiten besuchen:

16. November - Hamburg, Sporthalle

18. November - München, Zenith

20. November - Wien, Gasometer

23. November - Zürich, Samsung Hall

25. November - Berlin, Velodrom

29. November - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle