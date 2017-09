MASON: Australischer Thrash, die Zweite - erste Videos

Hat jemand Lust auf Old School Thrash? Dann ist MASON mein aktueller Tipp! Am 6. Oktober wird das Album mit dem Titel "Impervious", dem Nachfolger zu dem Debüt "Warhead" in die Läden kommen und kann jetzt schon bei der Band selbst vorbestellt werden. Hier ist die Trackliste des Albums:

1. Eligos (0:29)

2. Burn (3:30)

3. Tears of Tragedy (4:05)

4. The Afterlife (5:13)

5. Impervious (4:48)

6. Cross This Path (3:26)

7. Sacrificed (4:11)

8. Hellbent on Chaos (3:54)

9. Created To Kill (6:29)

Aber wer möchte schon die Katze im Sack kaufen? Genau, deswegen gibt es hier 'Cross This Path' mit Aufnahmen von der Kanada-Tour der Burschen als Support für ANNIHILATOR: Youtube.

Und weil es so schön ist, folgt hier noch 'Tears Of Tragedy': Youtube.