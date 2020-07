MARILYN MANSON kündigt neues Album

MARILYN MANSON hat für den 11.09.2020 das neue Album "We Are Chaos" via Loma Vista Recordings angekündigt.

Zum Titeltrack kann man sich bereits ein Video anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=lQJFP1INGxs

Die Tracklist von "We Are Chaos" liest sich wie folgt:

01. Red Black And Blue

02. We Are Chaos

03. Don't Chase The Dead

04. Paint You With My Love

05. Half-Way & One Step Forward

06. Infinite Darkness

07. Perfume

08. Keep My Head Together

09. Solve Coagula

10. Broken Needle