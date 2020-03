Diesmal gibt es 'Stars, Sand & Shadow' zu sehen und zu hören.

Auch hierzu wieder ein Kommentar von Marko: "Wir haben immer noch ein paar Live Videos von unserer Tour im Februar. Dieses hier ist wieder vom "Roxy" in Prag 9. Februar 2020. Seht euch den Anfang unserer Show mit 'Star, Sand and Shadow' an."







