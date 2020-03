THY DESPAIR mit Vorgeschmack vom kommenden Album

Ein Audioclip zu 'The Free One' bei YouTube ist die erste Kostprobe aus ihrem für den 8. Mai angekündigten Album "The Song Of Desolation", das die ukrainische Dark-Metal-Band THY DESPAIR der Öffentlichkeit zugänglich macht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: thy despair the free one the song of desolation