MARKO HIETALA: 'Stones' - erste Single vom kommenden Solo-Album

Am 24.1.2020 wird das erste Soloalbum von Marko Hietala - Sänger und Bassist von NIGHTWISH - "Pyre Of The Black Heart" über Nuclear Blast erscheinen. Marko beschreibt den Stil als "Hard Prog" und in der ersten Singleauskopplung 'Stones' könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.



Hier die Trackliste des Albums:



01. Stones

02. The Voice Of My Father

03. Star, Sand And Shadow

04. Dead God’s Son

05. For You

06. I Am The Way

07. Runner Of The Railways

08. Death March For Freedom

09. I Dream



Nach dem Album-Release wird Hietala mit seinem Projekt auf Tour gehen. Bisher sind folgende Termine bekannt:



»Tour Of The Black Heart 2020«

w/ OCEANHOARSE

02.02. D Hamburg - Markthalle

04.02. D Frankfurt - Batschkapp

06.02. D Munich - Backstage

07.02. D Leipzig - der ANKER

08.02. PL Wroclaw - Centrum Koncertowe A2

09.02. CZ Prague - Roxy

11.02. H Budapest - Barba Negra

13.02. D Stuttgart - Im Wizemann

14.02. CH Pratteln - Z7

16.02. D Oberhausen - Turbinenhalle

17.02. NL Amsterdam - Melkweg

18.02. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala nightwish stones pyre of the black heart