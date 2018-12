MAROON 5-Sänger erzählt Unfug

In den USA gab es gerade einen kleinen Schlagabtausch auf Twitter losgetreten von MAROON 5-Sänger Adam Levine, der auch Juror in der US-Sendung "The Voice" und behauptete: "Rock music is nowhere, really. I don’t know where it is. If it’s around, no one’s invited me to the party. All the of the innovation and incredible things happening in music are in Hip-Hop." Übersetzt ist vor allem der letzte Satz wichtig: "Innovation und unglaubliche Dinge, die in der Music passieren, geschehen im Hip Hop."

Das ließ die Rockwelt nicht lange unbeantworten, Corey Hart von STONE SOUR wurde deutlich und riet "dem Idioten, wieder zu "The Voice" zurückzugehen" und Dee Snider nannte ihn "realitätsfern", aber die beste Erwiderung hatte Seastian Bach von SKID ROW, der die Situation in einem Satz löste: "Rock music is nowhere, but when you want your team to win The Voice, you choose the song "I Remember You". You're welcome." Auf deutsch: "Rock ist vielleicht weg vom Fenster, aber wenn du willst, dass dein Team bei "The Voice" gewinnt, nimmst du das Lied 'I Remember You'. Bitte, gerne geschehen!"

Wer nicht weiß, welchen Song der Sänger meinte, schaut mal hier: Youtube.