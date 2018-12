Walter TROUT: Cover-Album mit Blues-Schmankerl erscheint im Januar

Man kennt den guten Mann seit Dekaden und weiß seinen hemdsärmeligen Stil ebenso zu schätzen wie seine deftige Stimme. 2014 musste man jedoch um sein Leben bangen, als er nämlich auf Grund seiner Versicherungs-Situation nicht das Geld für eine notwendige Operation aufbringen konnte. Nach einer erfolgreichen Spendenaktion sowie der offenbar bestens überstandenen Leber-Transplantation ist WALTER TROUT gesundheitlich aber wieder einigermaßen auf dem Dampfer und darüber hinaus auch wieder gehörig motiviert.

In einigen Wochen – konkret am 25. Januar – entlässt er nämlich - keine anderthalb Jahre nach "We're All In This Together" - "Survivor Blues", sein jüngstes "Baby" in die Plattenläden dieser Welt. Inspiriert durch die immer gleichen Cover-Versionen diverser Blues-Standards, die er beim Autofahren von einschlägigen Sendern vorgespielt bekommen hatte, machte er sich auf die Suche nach rarem, essentiellem und eher unbekanntem Singmaterial, das er auf seine ureigene Art einspielte und aufnahm.

"Survivor Blues" wird folgende Nummern enthalten:

1. Me, My Guitar And The Blues

2. Be Careful How You Vote

3. Woman Don't Lie (feat. Sugaray Rayford)

4. Sadie

5. Please Love Me

6. Nature's Disappearing

7. Red Sun

8. Something Inside Of Me

9. It Takes Time

10. Out Of Bad Luck

11. Goin' Down To The River (feat. Robby Krieger)

12. God's Word

Den Opener 'Me, My Guitar And The Blues' (im Original von Jimmy Dawkins, einem legendären Chicago-Blueser) gibt’s schon mal vorab zu hören: