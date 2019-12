MARTY AND THE BAD PUNCH mit zweitem Album

"Walk A Straight Line" wird das am 21. Februar erscheinende Album heißen, das über Enghadt Media/Edel erscheinen wird. Die Band hat mit Bruce Kulick von KISS, Tommy Denander, JK Northrup and Frank Pané von BONFIRE eine Reige illustrer Gäste an Bord. Hier ist ein Song aus dem Album, hier ist 'Universe': Youtube.

Das Album wird es sowohl als CD als auch auf Vinyl geben.

Quelle: GerMusica Redakteur: Frank Jaeger Tags: marty and the bad punch walk a straight line