Die dänisch-amerikanische Hardrock-Formation MARYANN COTTON um den ehemaligen KING DIAMOND und PRETTY MAIDS Bassisten Hal Patino kündigt ihr viertes Album mit dem Titel "Hallelujah" für den 3.Juli 2020 an. Laut EL PUERTO RECORDS versprühen die acht enthaltenen Kompositionen den Charme einstiger ALICE COOPER, QUEEN oder auch THE WHO Kompositionen. Wir sind äußerst gespannt. Hier schon einmal vorab das dazugehörige Artwork.

