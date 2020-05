SAVAGE GRACE ist zurück

Kommentieren

Wenigstens lässt das ein statement auf Facebook vermuten. Bislang ist folgendes dort angegeben: Gründungsmitglied Chris Logue wird im neuen Line-Up wieder die Gitarre übernehmen, der Rest der Band soll in Kürze bekanntgegeben werden und im Herbst soll es auf eine erste Tour in Südamerika gehen, US- und Europatouren werden angeblich auch geplant. Interessierte Promoter, Plattenfirmen und Bookingagenten sollen sich bitte bei der Band melden, ob der Zulauf nach dem eher unrühmlichen Ende der letzten Inkarnation der Band aber sonderlich groß sein wird, bleibt abzuwarten. Andererseits buchen ja auch immer noch Leute AGENT STEEL und geben der Band einen Plattenvertrag, es ist also alles möglich, wir bleiben natürlich dran und halten Euch auf dem Laufenden.

Quelle: Facebook Redakteur: Raphael Päbst Tags: savage grace chris logue speed metal tour 2020