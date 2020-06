MASSENDEFEKT: Open Air Drive-In Konzert

Das Open-Air-Gelände der König-Pilsener-Arena in Oberhausen wird der Ort des Auftrittes der düsseldorfer Band, zu dem man für sein Fahrzeug ein Ticket kaufen kann. Genaueres erklärt die Band selbst:

So Freunde, ab in die Waschanlage, Auto wachsen, Kühlwasser und Wischanlage auffüllen, Fenster runter, Ellenbogen raus und Radio auf Anschlag... Am 10.07.20 spielen wir ein exklusives Autokonzert in der Auto-Arena-Oberhausen, zusammen mit unseren Freunden von MONTREAL.



Und da dieses Jahr im Sommer, aufgrund der ganzen Corona-Scheisse festival- und Konzertmäßig bekanntlich nichts geht, haben wir und Ihr die Chance, zumindest einmal zusammen abzugehen!!!

Die Tickets gelten für einen PKW inkl. 2 Erwachsene und max. 3 Kinder bis einschließlich 12 Jahre. Zusätzlich wird es Rücksitztickets geben für Konzertbesucher ab 13 Jahren. Diese gelten nur in Zusammenhang mit einem PKW Ticket.

Wir freuen uns, endlich mal wieder steil zu gehen.

Cheers/MASSENDEFEKT