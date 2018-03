MAYFAIR: Spezielle

Die Avantgarde-Prog-Rock-Institution Mayfair aus Vorarlberg steht seit jeher für Besonderes. Das gilt nicht nur für ihre Klänge, sondern offenbar auch für das Geschäftliche. So hat die Formation auch im Vorfeld ihres nächsten Albums einen eher unkonventionellen Weg einzuschlagen.

Bevor es nämlich im Juni ins Studio gehen wird um den Nachfolger von "My Ghosts Inside“ einzuspielen (das immer noch aktuelle Studioalbum der Herrschaften aus dem Jahr 2016, das ihnen unter anderem auch einen Nominierung für den "Amadeus Austrian Music Award" beschert hat), gibt MAYFAIR am 28. April eine exklusive "Warm-Up-Show" im "Altstadthaus Sonne" in Feldkirch. Dabei werden nicht nur neue Songs vorab präsentiert, sondern auch der neue Mann am Bass.

Quelle: https://www.mayfairbrigade.com/ Redakteur: Walter Scheurer Tags: mayfair my ghosts inside