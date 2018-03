Riddle Of Steel II: WRATHBLADE bestätigt

Die athener Epic-Metal-Band WRATHBLADE, die im Dezember ihr zweites Album "God Of The Deep Unleashed" veröffentlichte, wurde soeben für die zweite Ausgabe des Riddle Of Steel Festivals bestätigt. Das Riddle Of Steel II findet am 08.12.2018 in Marburg in Mittelhessen statt und bietet eine Auswahl exzellenter Bands vor allem aus dem Epic Metal Süd- und Westeuropas. Das bisherige Billing liest sich wie folgt:

DARKEST ERA (NIR)

DOMINE (ITA)

HERZEL (FRA)

IRONBORNE (IRL)

WRATHBLADE (GRE)