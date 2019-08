MAYHEM and the many faces of

Das Haus MAYHEM hat die Gestaltung und die Bonusmaterialien des limitierten Boxsets zum neuen Album "Daemon" bekannt gegeben, das am 25.10.2019 über Century Media Records erscheinen wird. Weil man die Fans so sehr liebt, wird es natürlich eine limitierte Luxus-Doppel-LP geben, die - wer hätte es gedacht - ein alternatives Artwork haben wird und zudem auch noch spezielle Bonussongs - klar, man braucht Kaufanreize - auf einer separaten einseitigen LP.

Weil das nicht genug ist, gibt es auch noch supertolle Extras. Ja, Leute, das ist fast so gut wie bei QVC: rote Kerzen, Metallsiegel, Artprint, Poster... man fasst es nicht. Doch leset und frohlocket über die Ingredienzien des luxuriösen Doppelvinyl-Boxsets zu "Daemon" eingeschlagen in eine noble Box in Leinenoptik nebst güldenem Seidenglanzdruck des alternativen (ja, wirklich, es ist anders!) Artwork. Wichtig hierbei natürlich, dass die mit Sternchen besternten Stückchen nur in diesem Format zu haben sind.

Trackliste Doppel-Vinyl-Box:

Gatefold LP (colored /w 12 page booklet):



1 The Dying False King

2 Agenda Ignis

3 Bad Blood

4 Malum

5 Falsified and Hated

6 Aeon Daemonium

7 Worthless Abominations Destroyed

8 Daemon Spawn

9 Of Worms and Ruins

10 Invoke the Oath

Bonus LP (in separate sleeve & with an etched D-side):

1 Everlasting Dying Flame (Bonus Track)

2 Black Glass Communion (Bonus Track)

3 Evil Dead (Death Cover)*

4 The Truth (Death Strike Cover)*

5 Disgusting Semla (Morbid Cover)*

(*) only available within the Ltd. Deluxe LP Box Set



CD (in mini Gatefold sleeve):

1 The Dying False King

2 Agenda Ignis

3 Bad Blood

4 Malum

5 Falsified and Hated

6 Aeon Daemonium

7 Worthless Abominations Destroyed

8 Daemon Spawn

9 Of Worms and Ruins

10 Invoke the Oath

11 Everlasting Dying Flame (Bonus Track)

12 Black Glass Communion (Bonus Track)

The Box Set also contains the following items:

• two red candles with exclusive Mayhem print

• a metallic sigil pin

• three noble art prints

• a 90 x 60 poster of the original cover artwork





Ach ja, 2500 Stück soll es hiervon geben, je 500 in fünf verschiedenen Farben.



Außer der LP-Box wird es auch noch ein wundervoll limitiertes CD-Mediabook geben, in einem natürlich ebenso noblen wie unbescheidenen Slipcase, mit einem zwar ähnlichen, aber ebenfalls alternativen Artwork, das zumindest die beiden Eigenkompositionen aus dem Bonustrackspektrum enthält. Den Dämonen sei es gedanket.



Die besten Fans kaufen natürlich alle sechs limitierten Varianten. Heaven shall remember and repay!