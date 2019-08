THE DEATHTRIP - verlängert mit Svart Records, aber ohne Aldrahn

Die internationale Black-Metal-Band THE DEATHTRIP, deren Debütalbum "Deep Drone Master" vor einigen Jahren wie eine Bombe einschlug, hat ihren Europa-Vertrag mit Svart Records verlängert und für Nordamerika bei Profound Lore unterzeichnet. Im November soll das zweite Studioalbum "Demon Solar Totem" bereits erscheinen. Nicht mehr an Bord ist allerdings offenbar Kultsänger Aldrahn (URARV, ex-DØDHEIMSGARD, ex-ZYKLON-B), denn die Promoinfo gibt für Album Nr. 2 die folgende Besetzung bekannt: Kvohst (Gesang, ex-DØDHEIMSGARD, ex-CODE), Host (Gitarre, THINE), Storm (Schlagzeug, ex-MY DYING BRIDE, BLASPHEMER) und Thomas Eriksen (Bass, MORK).



Der Info zufolge sei THE DEATHTRIP "ein Ticket zur ursprünglicher Besessenheit und ein Tor zu anderen Dimensionen", wobei "Demon Solar Totem" den "Spirit alter DARKTHRONE, THORNS und BEHERIT mit altenglischem Okkultismus und dem Singen heiliger Klangformeln" verbinden wolle.



Wir dürfen gespannt sein auf das Veröffentlichungsdatum 15.11.2019.

Quelle: Profound Lore Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: deathtrip kvohst host storm thomas eriksen ddheimsgard aldrahn demon solar totem thine blasphemer mork