MEGADETH: Zwei Neuauflagen im Februar!

MEGADETH Fans dürfen sich freuen. "The World Needs A Hero" und "The System Has Failed", welche beide schon einige Zeit nicht mehr physisch erhältlich sind, werden von BMG neu augelegt.



Beide Alben wurden zu diesem Zweck remastered und mit Bonusmaterial versehen. Die Re-Releases erscheinen am 15. Februar 2018.



The World Needs A Hero - Tracklisting



Disconnect

The World Needs A Hero

Moto Psycho

1000 Times Goodbye

Burning Bridges

Promises

Recipe For Hate…Warhorse

Losing My Senses

Dread And The Fugitive Mind

Silent Scorn

Return to Hangar

When

Coming Home (CD Bonus Track)



The System Has Failed - Tracklisting



Blackmail The Universe

Die Dead Enough

Kick The Choir

The Scorpion

Tears In A Vial

I Know Jack

Back in The Day

Something That I’m Not

Truth Be Told

Of Mice and Men

Shadow of Deth

My Kingdom

Time / Use The Man (Live) (CD Bonus Track)

Conjuring (Live) (CD Bonus Track)

Quelle: Starkult Redakteur: Tommy Schmelz Tags: megadeth the world needs a hero the system has failed