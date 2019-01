DUN RINGILL sagt am 01.03.2019

Und das bedeutet: Schwedischer Doom in Hochform. Denn DUN RINGILL hat sich aus mehreren gestandenen Musikern zusammengesetzt. Nachdem THE ORDER OF ISRAFEL im Sommer 2017 beschlossen, eine Pause zu machen, erfüllten sich Bassist und Drummer der Band den Wunsch und gründeten mit Musikern aus Bands wie LOTUS, DARK TRANQUILLITY, DOOMDOGS, INTOXICATE, GROTESQUE, NEON LEON und SILVERHORSE.

Also viel Erfahrung, die auf dem Debüt des Sechsers namens "Welcome" auch noch von Gastmusikern wie zB. Per Wiberg (CANDLEMASS, OPETH) unterstützt wird.

Argonauta Records heißt das Label, am 01.03.2019 ist Erscheinungstag und hier ist der erste Clip.

Foto: (c) Pressefreigabe All Noir