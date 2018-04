MELIAH RAGE: :Neues Album, neues Video

Am Freitag, den 27. April, wird "Idol Hands", das neunte Studioalbum der Bostoner auf Metal On Metal Records erscheinen, das mit aul Souza, dem Sänger der ersten drei MELIAH RAGE-Alben angefertigt wurde. MELIAH RAGE wirs übrigens am Keep t True Festival anwesend sein und dort selbst ihr neues Album verkaufen. Thrashfans schlagen natürlich bei der Band direkt zu! Zwei Gründe dazu gibt die Band übrigens mit 'Dark As Your Thoughts': Youtube.

Und dem langen 'Infernal Bleeding': Youtube.

Cool, da wird wohl eine CD mit meinem Namen auf dem Tisch der Band liegen, das Album mit folgenden Liedern werde ich wohl eingemeinden müssen:

The Kill-All Rule

Dark As Your Thoughts

Idol Hands

Crushed Beneath My Heel

Sentenced To Life

Absolute Power

Infernal Bleeding

Where Darkness Lies