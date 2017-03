Drei Jahre sind nun ins Land gezogen, seit die Schweizer MELLOWTONE die Musikwelt erstmalig mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Trip-Hop, Alternatvive Rock und Pop auf sich aufmerksam machen konnten. Inzwischen hat das Quintett fleißig im Studio gearbeitet und das Zweitwerk "Broken Rooms" fertiggestellt, das in ihrem Heimatland bereits seit dem letzten Jahr in den Regalen steht. In Deutschland kommen Fans von sphärischen Klängen ab Freitag, den 24. März in den Genuss der neuen Kompositionen der Truppe.

