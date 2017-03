Jeff Plate verlässt METAL CHURCH

Schlagzeuger Jeff Plate hat seinen Ausstieg bei METAL CHURCH aus zeitlichen Gründen und schweren Herzens verkündet. 12 Jahre war Jeff in der Band und hat mit ihnen vier Alben aufgenommen.

"An diesem Punkt in meinem Leben muss ich meine Zeit und Karriere besser unter Kontrolle bekommen", lässt er unter anderem in einer ausführlichen Nachricht auf der Facebook-Seite der Band verlauten. "Es gibt Dinge, die ich gerne noch ausprobieren und tun möchte, und dafür muss ich nun etwas aufegeben, was ich sehr liebe und auf das ich sehr stolz bin."





