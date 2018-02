MEMORIAM redet über das neue Album

Nächsten Freitag kommt das neue MEMORIAM Album "The Silent Vigil" über Nuclear Blast in die Läden.

Hier sit die Tracklist:

1. Soulless Parasite

2. Nothing Remains

3. From the Flames

4. The Silent Vigil

5. Bleed The Same

6. As Bridges Burn

7. The New Dark Ages

8. No Known Grave

9. Weaponised Fear

Außerdem gibt es auch schon zwei Trailer zum neuen Album: