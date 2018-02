BLACK SALVATION unterschreibt für das neue Album

Die Leipziger Psychedelic Doom Rocker BLACK SALVATION haben für das neue Album "Uncertainty Is Bliss" einen Vertrag bei Relapse Records unterschrieben. Die neue Scheibe wird dann am 06. April weltweit mit diesen Tracks veröffentlicht:

1. In A Casket’s Ride

2. Floating Torpid

3. Breathing Hands

4. The Eye That Breathes

5. Leair

6. A Direction is Futile

7. Grey River

8. Getting Slowly Lost

9. The Chapel (Bonus Track)

10. Follow Me Down (Bonus Track)

Zum Release wird es auch eine Tour geben:

Apr 03 Dresden, DE @ Ostpol

Apr 04 Göttingen, DE @ Dots

Apr 05 Mannheim, DE @ Kurzbar

Apr 06 Leipzig, DE @ Neues Schauspiel

Apr 07 Eisenach, DE @ Schlachthof

Apr 08 Köln, DE @ TBA

Apr 09 TBA

Apr 10 Hamburg, DE @ Hafenklang

Apr 11 Copenhagen, DK @ Lygtens Kro

Apr 12 Berlin, DE @ Zukunft am Ostkreuz

Wer nicht so lange warten will, kann hier und jetzt den Song 'In A Casket's Ride' hören: