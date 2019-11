MESHIAAK: Neues Album

Da am 15. November "Mask Of All Misery", das zweite Album der australischen Prog/Thrash Metal-Truppe MESHIAAK in die Läden kommt, liefert die Formation nach dem ersten offiziellen Video 'Bury The Bodies'

einen weiteren Vorgeschmack darauf und zwar von 'City Of Ghosts':

Das Album wird insgesamt zehn Songs enthalten, die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Miasma

2. Mask Of All Misery

3. Bury The Bodies

4. City Of Ghosts

5. Face Of Stone

6. Tears That Burn The Son

7. Doves

8. In The Final Hour

9. Adrena

10. Godless