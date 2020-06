MESSIAH: Neue EP

Die Thrasher von MESSIAH aus der Schweiz sind zurück und präsentieren nach 26 Jahren ein neues Album. Dieses soll am 11.09.2020 via High Roller Records erscheinen und trägt den Namen "Fracmont".



Um die Wartezeit zu verkürzen, erscheint am 07.08.2020 die EP "Fatal Grotesque Symbols-Darken Universe". Die darauf enthaltenen Songs sind jedoch nicht auf dem Album zu finden. Die EP kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.

Die Tracklist der EP liest sich so:

1. Fatal Grotesque Symbols - Darken Universe (New song)

2. Space Invaders (Re-recording feat. guest vocals by Sven Gross / Fleshcrawl)

3. Extreme Cold Weather (Re-recording feat. guest vocals by Chrigel Glanzmann / Eluveitie)