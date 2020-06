VICIOUS RUMORS feiert im August den Verfall mit neuem Album

Die Bay-Area-Metaller VICIOUS RUMORS werden am 21.08.2020 über Steamhammer Records ihr dreizehntes Studioalbum "Celebration Decay" veröffentlichen. Das Album entstand in den Trident Studios in Pacheco, Kalifornien unter der Regie von Bandgründer/Gitarrist Geoff Thorpe und Produzent Juan Urteaga. Die Scheibe wird elf neue Stücke enthalten und erstmals Nick Courtney (ex-GLADIUS) als neuen Sänger auf Platte präsentieren, der schon seit 2018 live mit der Band unterwegs ist.



