METALLIANCE Volume 2 am 1.3. in unserem Shop erhältlich

Es ist soweit, in Kürze wird es die zweite Ausgabe unserer Metalliance-Reihe zu kaufen geben. Wieder haben wir versucht, rare und unveröffentlichte Stücke zusammenzutragen, die aufgrund ihrer stilistischen Vielfalt eine spannende CD ausmachen würden. Wir meinen, es ist uns gelungen und so lassen wir in Kürze das Werk mit folgenden Stücken auf euch los:

1. DESTINY'S END - Thief Of Life

2. HEART OF CYGNUS - Hydra Vs. Leviathan

3. SEAMOUNT - Lovesong For The Lonely

4. VIRGIN BLACK - Mother Of Cripples

5. BLEEDING - Heir To Apostasy

6. LIFE ARTIST - Antisocial Networks

7. FIRE - The King Is Dead

8. GATHERED IN DARKNESS - Parallel Threads

9. SUIDAKRA - The IX Legion

10. EROSION - Berlusconi

11. ANDY REHFELDT - Angel Of Death (Kid Friendly version)

Das Album wird es ab 1. März in unserem Shop für 8 Euro (zzgl. Porto, ab 30 Euro portofrei) zu kaufen geben.

Quelle: Hands Of Blue Redakteur: Frank Jaeger Tags: metalliance metalliance volume 2 destinys end heart of cygnus seamount virgin black bleeding life artist fire gathered in darkness suidakra erosion andy rehfeldt slayer