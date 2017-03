WGT 2017: Weitere Bandbestätigungen

Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO (S)

FINSTERFORST (D)

AH CAMA-SOTZ (B)

SCARY BITCHES (GB)

HERBST IN PEKING (D)

MGT & FRIENDS (GB)

VARG (D)

13TH MONKEY (D)

UNLIGHT (D)

ANDI SEXGANG (GB) - Akustikkonzert

SEX GANG CHILDREN (GB)

CEPHALGY (D)

RITUAL HOWLS (USA)

BLOODY, DEAD & SEXY (D)

RED CELL (S)

DER FLUCH (D)

FRANKENSTEIN (USA)

KLEZ.E (D)

DRAB MAJESTY (USA)

ANDYRA (D)

AMANDA PALMER (DRESDEN DOLLS) & EDWARD KA-SPEL (LEGENDARY PINK DOTS) (USA/NL)

PETER HEPPNER (D)

IN THE WOODS... (N)

SOVIET SOVIET (I)

BESIDES (PL)

PETER BJÄRGÖ (S)

LANDSCAPE BODY MACHINE (CDN)

THE AGNES CIRCLE (GB)

ROTERSAND (D)

S.P.O.C.K. (S)



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Der Versand wird Mitte März erfolgen.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de Redakteur: Swen Reuter Tags: wgt wave gotik treffen leipzig 2017 skinny puppy the mission ordo rosario wquilibrio finsterforst herbst in peking warg sex gang children cephalgy ritual howls bloody dead sexy der fluch frankenstein drab majesty andyra