METALLIANCE Volume 3: Neuer Sampler der POWERMETAL-Redaktion

Es hat ein wenig gedauert, aber am 10. April wird es wieder soweit sein, wir bringen die dritte Ausgabe unserer CD-Serie mit raren und unveröffentlichten Liedern heraus, die unsere Redaktion ausgesucht hat. Eigentlich war geplant gewesen, das gute Stück zum KIT zu veröffentlichen, aber das ist ja nun leider vorerst ins Wasser gefallen. Deswegen starten wir heute unseren Countdown und werden täglich eine Band und einen Song vorstellen, und zwar von hinten nach vorne.

Den Anfang macht Song Nummer 11, den uns Holger Andrae herangeholt hat:

RON JARZOMBEK - Beyond Life And Cosmic Kinetics (2:36)

Diesen Musiker muss man wohl nicht vorstellen, oder? Ron Jarzombek ist Gitarrist der texanischen Progressive-Götter WATCHTOWER. Außerdem betreibt er noch sein Sideprojekt BLOTTED SCIENCE, bei welchem unter anderem Alex Webster von CANNIBAL CORPSE mitwirkt und ist in der Liveband von Marty Friedman. Desweiteren entwickelt er Gitarren-Apps für Musiker. Der Song ‘Beyond Life And Cosmic Kinetics‘ ist eine dieser multifunktionalen Kompositionen, die der geneigte Gitarren-Schüler per App-Funktionen quasi mit einer Audio-Lupe sezieren kann. Dies in einem Wortbeitrag zu erklären, ist etwas schwierig und an dieser Stelle auch nicht notwendig, denn hier können wir schlicht und einfach den Song genießen. Wer Interesse an dieser IOS basierten App hat oder wer sich das im Detail anschauen möchte, findet die ganze Chose vom Meister persönlich auf Youtube erklärt. Very nerdy, aber auch sehr unterhaltsam. Sogar für Nicht-Musiker.

Der Sampler wird in Kürze über unseren Webshop bestellbar sein.