METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 10

In unserer zweiten Infomeldung betreffend METALLIANCE Volume 3 stellen wir euch Song Nummer 10 vor, den für dessen Erscheinen Mahoni Ledl verantwortlich ist, und der hat es in sich:

TOMORROW‘S OUTLOOK - Immune (5:03)

Der Norweger Trond Nicolaisen ist Manager und maßgeblicher Ideengeber des in Sørvik im Bezirk Troms beheimateten Bandprojekts TOMORROW‘S OUTLOOK, das seit 2007 einerseits mit hervorragendem meldischem Power Metal europäischer Spielart unterwegs ist und andererseits auf seinen beiden bisherigen Alben auch dadurch auf sich aufmerksam machen konnte, dass international anerkannte Ausnahmekönner für Gastauftritte ins Boot geholt wurden, die instrumental aber vor allem auch gesanglich zusätzliche Würze ins Schaffen der Nordnorweger brachten. Bei uns in der Redaktion haben Trond und seine Mitstreiter mit ihrem künstlerischen Konzept schon einige Anhänger gefunden, und so ist es für uns natürlich eine besondere Ehre, dass die Band uns eine ganz besondere Aufnahme zur Verfügung gestellt hat, namentlich eine tolle Coverversion des LETHAL-Klassikers ‘Immune’, der von der Wunderstimme des RIOT V- und ex-BURNING STARR-Frontmannes Todd Michael Hall veredelt wird und so das Beste aus Prog Metal, US-Power-Metal und Melodic Metal vereint.

