METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 2

Die vorletzte Vorstellung, bevor ihr den Sampler selbst in der Hand halten dürft, wurde von Mahoni Ledl ausgesucht:

POWER THEORY - Walk Away (4:36)

Der amerikanische Gitarrist Bob Ballinger ist Gründer und Mastermind der Band POWER THEORY, deren Gründung in das Jahr 2006 zurückreicht. Nach einer veröffentlichten EP und Single schoss 2011 endlich deren Debütalbum “Out Of The Ashes, Into The Fire… And Other Tales Of Insanity” mit voller Wucht in die Umlaufbahn. Geboten bekommt der Hörer dabei eine gitarrenlastige, inspirierte Mischung aus den legendären Heavy-Metal-Sounds der frühen Achtziger und der NWoBHM verschmolzen mit der aggressiven Haltung modernen Power Metals. Trotz ihrer amerikanischen Abstammung erinnert der Sound der Truppe eher an europäische Bands wie JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, SAXON oder ACCEPT. Es folgten noch die beiden Longplayer “An Axe To Grind” 2012 und “Driven By Fear” 2015, ehe sie im letzten Jahr mit “Force Of Will” ihr bisher stärkstes Album veröffentlichten. Von den Aufnahmesessions dieses Albums stammt der uns bisher exklusiv zur Verfügung gestellte Titel ‘Walk Away’, welcher einen leichten BLACK SABBATH-Touch aufweist und vom neuen Sänger Jim Rutherford glänzend in Szene gesetzt wird.



