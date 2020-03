METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 4

So langsam kommen wir dem Ende entgegen, in zwei Tagen werden die ersten CDs in die Post gehen. Wer noch nicht bestellt hat, lässt sich vielleicht von der neuen Version der Bandhymne dieser Schwaben überzeugen, ausgewählt von Mahoni Ledl:

MISSION IN BLACK - Mission In Black (3:27)

Für die junge schwäbische und auch überregionale

Metalszene ist MISSION IN BLACK eine der Bands der Stunde: Mit unermüdlichem Liveeinsatz und hierbei stets tollen Auftritten spielt sich das im Jahre 2010 gegründete Quartett aus Ulm und Umgebung seit geraumer Zeit nachhaltig in die Hirne und Herzen der Fans. Der Einstieg der neuen Sängerin Steffi Stuber, die auch schon im Fernsehen bei “The Voice Of Germany” für Furore sorgte, hat die Band nochmals nach vorne gebracht, und so sind wir sehr glücklich darüber, dass uns die im Bereich des melodischen Thrash Metals agierende Truppe mit ihrer Bandhymne ‘Mission In Black’ einen ganz besonderen Track für unseren Sampler zur Verfügung gestellt hat. Zwar war das Lied an sich in früheren Versionen schon auf der Debüt-EP und dem ersten Studioalbum enthalten, doch damals sangen noch Steffis jeweilige Vorgänger. Die hier enthaltene Version wurde indes 2019 neu eingespielt, ist in dieser Form bisher auf keiner Veröffentlichung enthalten und lässt Steffi Stuber ihr ganzes Können demonstrieren.



Die CD gibt es im Shop für 8 Euro zzgl. Porto und Verpackung, ab 30 Euro portofrei. Der Versand erfolgt ab dem 9. April.