METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 5

Das ist ein ganz besonderes Stück, auf dessen Veröffentlichung auf CD wir besonders stolz sind und den wir Dank Rüdiger Stehle auf dem Album haben:

JAG PANZER - The Wreck Of The Edmund Fitzgerald (6:51)

Eine ganz besondere Freude ist es uns, euch auf unserem dritten Sampler einen richtig seltenen Song einer wahren Legende des US-Power-Metals zu präsentieren: JAG PANZER müssen wir nicht mehr groß vorstellen, denn die Band aus Colorado bürgt seit 1981 für Qualität. Höchsten Ansprüchen genügt somit auch diese einfühlsame Coverversion des GORDON LIGHTFOOT-Klassikers ‘The Wreck Of The Edmund Fitzgerald’, welche das Quintett im Jahre 2005 - damals noch mit Chris Broderick an der Leadgitarre - für den Gig beim “Bang Your Head“-Festival eingespielt und streng auf 500 Stück limitiert auf Vinyl veröffentlicht hat. Natürlich ist die 7“EP längst vergriffen und wohl schon am Erstverkaufstag zur Neige gegangen. Wir haben daher diese sehr bewegende, traurige und doch wunderschöne Ballade über eines der schwersten Schiffsunglücke auf den Großen Seen für euch erstmals auf CD gepresst.



