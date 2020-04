METALLICA: Lars Ulrich gibt Infos über

Im Rahmen der "Metallica Mondays", in dem METALLICA jeden Montag ein Konzert auf YouTube hochlädt, kann man sich eine Woche lang ein Konzert ansehen, aber auch freiwillig für die "All Within My Hands-Foundation" zu gunsten der Covid 19-Pandemie spenden. Jede Woche wird eine neue Show online gestellt, seit gestern kann man sich "Metallica: Live In Muskegon, Michigan (November 1, 1991)" angucken.

In der Vorrede von Lars Ulrich ab 02:11 Minuten offenbart der Schlagzeuger u.a. ein paar interessante Information für alle, die auf den "S&M2"-Konzertfilm- und/oder die CD warten. Zusammengefasst: "S&M2" wird defintiv kommen, der Sound wurde von Greg Fidelman komplett remixed, der Schnitt wurde für den Film nochmal editiert (von dem "Through The Never"-Filmteam). Wann die Veröffentlichung ist, sei noch nicht klar, Lars sagt "hoffentlich im Sommer".

Hier geht's zum aktuellen "Metallica Monday"-Konzert:

https://www.youtube.com/watch?v=IA9xKr_Dmek